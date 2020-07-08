Луганск, , 12:15 — REGNUM Общее число выявленных на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 542. Об этом 8 июля сообщили журналистам в пресс-службе минздрава ЛНР.

«Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 542», — заявил представитель минздрава республики.

Также он сообщил, что в настоящее время в ЛНР общее число вылечившихся от COVID-19 составляет 464 человека при 13 летальных исходов от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 532.