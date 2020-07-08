Амстердам, , 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте. Об этом 8 июля сообщили в Апелляционном суде Амстердама.

«На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван», — сообщили РАИ Новости в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году ряд музеев Крыма предоставил свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Республики Крым в состав России в Нидерландах приняли решение приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.

Рассмотрение дела должно было состояться в марте 2020 года, однако оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте