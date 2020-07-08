Москва, , 12:11 — REGNUM Российские авиакомпании начнут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно документу, в течение трех лет пассажиры отменных авиарейсов из пандемии коронавируса смогут обменять билеты на другие направления. Отмечается, что это не распространяются на чартерные рейсы.

Досрочно вернуть наличные деньги смогут только отдельные категории — инвалиды, ветераны войны и многодетные семьи. Перевозчик обязан возвратить деньги в течение 10 дней со дня получения заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.

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