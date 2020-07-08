Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Геймер обнаружил в Spider-man анимацию (автоматическую последовательность действий персонажа), которую, вероятно, не заметили многие люди, даже прошедшие игру. Публикацию он разместил 8 июля на форуме Reddit.

Пользователь, известный под ником Johnnyjohn22, выложил на форму соответствующее видео и написал, что он дважды прошёл Spider-man, но понятия не имел, что у Человека-паука есть анимированная способность подниматься на здания при помощи пожарных лестниц. Когда персонаж взаимодействует с ними, он в автоматическом режиме поднимается на крышу дома.

Релиз игры Spider-man студии Insomniac Games состоялся 7 сентября 2018 года. Она до сих пор является эксклюзивом консоли PlayStation 4.

Читайте ранее в этом сюжете: AMD будет дарить покупателям процессоров игру Assassin’s Creed Valhalla