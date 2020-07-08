Владимир, , 12:04 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 8 июля зарегистрирован 81 летальный случай среди пациентов с COVID-19, в том числе один — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 3380 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 80 человек. В регионе было проведено 128 тыс. 568 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В инфекционных госпиталях находится 461 пациент с коронавирусом. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 245 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 119 человек. На стационарном лечении находятся 32 пациента с ОРВИ и 660 — с пневмонией.

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