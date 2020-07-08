Калуга, , 12:04 — REGNUM 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 8 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 458 положительных тестов. 2 тыс. 157 человек находятся на лечении, 4 тыс. 253 человека выздоровели, 48 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (542), в Обнинске (360), в Боровском районе (269), Малоярославецком районе (160), в Жуковском районе (151) и в Козельском районе (100).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области подтвердили 47 положительных тестов на коронавирус