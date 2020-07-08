Владимир, , 12:00 — REGNUM Во Владимирской области 8 июля подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по семь случаев выявлено в Муроме и Вязниках, по шесть — в Коврове и Гусь-Хрустальном, по пять — в Собинке и Владимире, три — в Меленках, по два — в Киржаче и Кольчугино, по одному — в Юрьеве-Польском и Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 4739 носителей вируса: 848 — во Владимире, 731 — в Гусь-Хрустальном, 565 — в Петушках, 395 — в Муроме, 375 — в Александрове, 339 — в Коврове, 286 — в Собинке, 235 — в Вязниках, 205 — в Юрьеве-Польском, 162 — в Кольчугино, 136 — в Судогде, 122 — в Киржаче, 94 — в Меленках, 80 — в Суздале, 67 — в Камешково, 40 — в Радужном, 33 — в Красной Горбатке, 26 — в Гороховце.

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