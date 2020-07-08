Самара, , 12:05 — REGNUM Случаи африканской чумы свиней (АЧС) в текущем году зарегистрировали в пяти муниципалитетах Самарской области. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, случаи возникновения АЧС с начала текущего года были выявлены в Сызранском, Красноярском, Ставропольском, Кошкинском и Сергиевском районах, а также на территории Красноглинского внутригородского района Самары.

Отмечается, что при этом специалисты зафиксировали 11 случаев возникновения африканской чумы свиней.

Ранее сообщалось о том, что 7 июля был обнаружен очагов АЧС в двух населенных пунктах Сергиевского района. На частных подворьях села Боровка и поселка Рыбопитомник погибли 14 домашних свиней.

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