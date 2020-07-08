Санта-Клара, США, , 11:57 — REGNUM Компания AMD представила новый «геймерский» комплект Equipped to win («Готов к победе»), при приобретении которого покупатели вместе с процессором AM4 Ryzen 3000X/XT получат копию игры Assassin's Creed Valhalla. Об этом 8 июля сообщил портал DSOGaming.

Отмечается, что это предложение распространяется на процессоры Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT и Ryzen 9 3950X. Таким образом, те пользователи, которые захотят купить Ryzen 5 и ниже не получат копию новой игры серии Assassin's Creed. AMD также сообщила, что начала выпускать процессоры семейства Ryzen 3000XT Matisse Refresh.

В июне 2020 года AMD опровергла слухи о возможой задержке выхода на рынок процессоров AMD Ryzen 4000, построенных на базе архитектуры Zen 3. Менеджер компании Роберт Холлок тогда заявил, что этот проект реализуется в соответствии с ранее намеченным планом.

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