Кейптаун, , 11:58 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ЮАР превысило отметку в 215 000 человек. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе.

В соответствии с заявлением, четыре провинции страны находятся под угрозой резкого увеличения числа случаев заражения. Наиболее пострадавшими провинциями являются Гаутенг, Западно-Капская, Восточно-Капская и Квазулу-Натал. Мхизе также добавил, что не исключается вероятность введения полного карантина для данных провинций.

Число случаев заражения в стране растет, и ежедневно поступают сообщения о тысячах новых случаев, передают корреспонденты.

Тем не менее в министерстве подчеркнули, что страна могла больше пострадать от пандемии, если бы не был введен карантин.

Напомним, что в настоящее время в ЮАР приступили к поэтапному снятию карантинных мер, среди них — возобновление работы школ для большего числа учащихся на этой неделе. Страна также участвует в испытаниях на людях вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

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