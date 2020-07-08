Липецк, , 11:47 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 8 июля.

Скончался 66-летний мужчина, проживавшая в Липецком районе. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. На фоне тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции у мужчины развилось острое нарушение мозгового кровообращения, внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, прогрессировала лёгочно-сердечная недостаточность, которая привела к смерти пациента.

Всего по состоянию на 8 июля в регионе было зарегистрировано 19 летальных случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области выявлены 34 новых носителя коронавируса