Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Разработчики будущей игры Werewolf: The Apocalypse — Earthblood сообщили, что они решили отложить релиз игры на 2021 год. Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Новая дата релиза игры — 4 февраля 2021 года. Её создатели также выложили в сеть гейплейный трейлер (видео с демонстрацией игрового процесса). В ролике длительностью около минуты зрители могут видеть различные игровые моменты и способности главного героя.

Разработчкой игры занимается французская студия Bigben Games, в качестве издателя выступит компания Nacon. В основу Werewolf: The Apocalypse — Earthblood легла настольная игра, которую издаёт White Wolf Publishing. По сюжету, геймерам предложат выступить в роли оборотня по имени Кахал, который, защищая своё племя, будет бороться с корпорацией, принадлежащей вампирам.

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