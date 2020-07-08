Алма-Ата, Казахстан, , 11:45 — REGNUM Власти Алма-Аты планируют создать стабилизационный фонд лекарств, заявил мэр города Бакытжан Сагинтаев 8 июля на селекторном совещании с представителями фармацевтической отрасли.

По его словам, в Алма-Ате создадут полугодовой запас лекарств. В случае дефицита лекарств стабилизационный фонд будет снабжать аптеки города. На совещании обсудили и другие способы стабилизации рынка лекарственных препаратов.

Сагинтаев поручил профильным ведомствам обеспечить бесперебойную поставку лекарств в Алма-Ату. В случае необходимости поручено ускорить налоговое и таможенное администрирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики не паниковать из-за дефицита лекарств, так как это создает ажиотаж на этом рынке.

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