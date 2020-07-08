Джакарта, , 11:41 — REGNUM Исследователь центра индонезийских политических исследований (CIPS) Пингкан Одрин Косиджунган заявил, что изменение Всемирным банком статуса Индонезии и приравнивание ее к странам с уровнем дохода выше среднего должно оказать положительное влияние на восстановление экономики страны, сообщает Antara.

«Ожидается, что это изменение в статусе восстановит и поддержит уровень доверия и восприятия инвесторов, торговых партнеров и партнеров по развитию в отношении устойчивости индонезийской экономики», — говорится в заявлении исследовательского центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что приложение Safe Travel может отслеживать местонахождение граждан страны за рубежом.

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