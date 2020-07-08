Оренбург, , 11:38 — REGNUM В Оренбурге строителей областной детской клинической больницы начнут тестировать на коронавирус в ежедневном режиме. Решение об усилении контроля за здоровьем работников принято 7 июля на заседание межведомственного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минстроя Оренбуржья.

Мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Глава минстроя региона Александр Полухин указал на необходимость соблюдения утвержденного графика строительных работ.

«Руководство учреждения (областной детской больницы) предложило свою помощь в ежедневном тестировании сотрудников перед началом рабочего дня. Пока речь идёт о 130 строителях, в перспективе эта цифра вырастет до 200 человек. Организованные меры помогут контролировать сроки, которые отведены на возведение нового здания», — сказал глава министерства.

Читайте также: В Оренбуржье подтвердили ещё 88 положительных тестов на SARS-CoV-2

Напомним, строительство больницы началось в апреле 2020 года. Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На участке площадью 15 гектаров появится комплекс из трех пятиэтажных лечебных корпусов. Общая стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 6 млрд рублей. Планируется, что новую больницу введут в эксплуатацию к концу 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новый формат»: в Оренбурге начали строить детскую областную больницу

Читайте развитие сюжета: В РДКБ Башкирии поступило новое оборудование в рамках нацпроекта