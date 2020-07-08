Брянск, 8 июля 2020, 11:38 — REGNUM В Брянской области 8 июля подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Всего в регионе зарегистрировано 6603 положительных теста.
За весь период наблюдения были выписаны после выздоровления 4809 человек, в том числе 69 — за последние сутки. Скончались 35 пациентов.
Читайте ранее в этом сюжете: Брянская область перешла ко второму этапу снятия ограничений
Читайте развитие сюжета: В Брянской области умер ещё один пациент с COVID-19