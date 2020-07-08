Брянск, , 11:38 — REGNUM В Брянской области 8 июля подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 6603 положительных теста.

За весь период наблюдения были выписаны после выздоровления 4809 человек, в том числе 69 — за последние сутки. Скончались 35 пациентов.

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