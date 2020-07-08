Салехард, , 11:37 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки выявлено 34 случая заражения среди вахтовых рабочих из других регионов. Основные очаги заражения в городах — Губкинский (60 положительных тестов), Надым (22), Новый Уренгой (17), Ноябрьск (16), Салехард (15).

Всего с начала пандемии в ЯНАО на 8 июля выявлено 7143 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них 2 757 человек выздоровели, 47 скончались.