Москва, , 11:34 — REGNUM Процесс организационной перестройки на факультете гуманитарных наук ВШЭ, где с 1 сентября планируют объединить Школу философии и Школу культурологии, только начался, будут и дальнейшие изменения, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил формально действующий руководитель Школы культурологии Виталий Куренной.

По его словам, все изменения в вузе связаны с трансформацией университета, которая направлена на усиление в том числе проектной составляющей в структуре образовательного процесса. «С нового года мы увидим старт большого числа новых проектов, вокруг которых, возможно, и будут складываться будущие организационные контуры подразделений, этот процесс только в начале», — рассказал Куренной.

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«Это преобразование [объединение школ философии и культурологии ВШЭ — прим. ИА REGNUM] не единственное на Факультете гуманитарных наук, объединены не только культурологи и философы, но также две школы филологической ориентации. По ряду других направлений идет еще более масштабный процесс. Например, новая Школа бизнеса университета реорганизует и интегрирует целых 11 подразделений», — прокомментировал сотрудник ВШЭ.

Виталий Куренной также отметил, что вопрос о сокращении преподавательского состава в вузе не ставится, однако из-за уменьшения нагрузок, например, по философским курсам у историков эти сокращения неизбежны. «Я бы думал, прежде всего, не о сокращениях, которые, увы, неизбежны в такой ситуации, а о том, каким образом гуманитариям и философам расширять свое присутствие в университете. Считаю, что процесс дегуманитаризации не идет высшему образованию на пользу», — заявил он.

Информацию о сокращении семи ставок в Школе культурологии Куренной назвал «ничем не подтвержденной». «Есть представление об общем сокращении нагрузки, оно довольно значительное. Но, надеюсь, в рамках объединенных подразделений появятся какие-то свои возможности для маневра и минимизации кадровых потерь», — рассказал сотрудник ВШЭ.

Он также сообщил, что все конечные кадровые решения в вузе принимает Ученый совет: «В связи с новым проектным трендом, думаю, большую роль будет играть критерий, связанный с умением работать в исследовательских или прикладных проектах. Одно дело — преподаватель, который читает курсы, другое — участвует в совместном проекте».

"Буквально недавно университет принял свой этический кодекс. Это совсем не формальный инструмент, но, думаю, он также начнет со временем играть какую-то роль. Но если происходит сокращение ставок, это всегда очень тяжелые решения — это прекрасно понимают все руководители, есть множество факторов, все из которых нельзя формализовать», — заявил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что реорганизация школ философии и культурологии планируется на 1 сентября 2020 года. После публикации поста в Facebook о предстоящем сокращении штата в вузе с должности академического руководителя образовательной программы «Культурология» была уволена Ольга Рогинская. Еще два сотрудника ВШЭ, доценты Илья Кукулин и Мария Майофис, сообщили, что не будут работать в объединенной Школе философии и культурологии.