Волгоград, , 11:33 — REGNUM В Волгоградской области 8 июля подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 7058 носителей вируса. Лечение проходят 3452 пациента, в том числе 171 ребенок. С подозрением на вирус госпитализированы 2010 человек.

Выписан 3561 человек, 45 пациентов скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Волгограде депутаты отдали «ремонтные» деньги на борьбу с SARS-CoV-2