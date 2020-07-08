Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё три случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждают 141 случай смерти от COVID-19. Сколько больных инфекцией скончались от иных причин, не сообщается.

В Челябинской области от других заболеваний умерли 88 больных COVID0−19, в Пермском крае — 53.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заразились коронавирусом 14 792 человек.

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