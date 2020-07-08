Благовещенск, , 11:24 — REGNUM В амурской области за минувшие сутки выявили ещё 27 носителей коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 1944 случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Благовещенске — +7 и в Свободном — +6. Темп прироста за последние сутки составил 1,4%.

Полностью излечились в Приамурье 844 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии в области провели более 122 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НАФИ, пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации бизнеса. Индекс цифровизации в России за полгода вырос на 5 п.п. с 50 в 2019-м до 55 п. п. в 2020 году.