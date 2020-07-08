Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Популярный стример Ninja (Тайлер Блевинс) может сменить платформу и открыть канал на YouTube. Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Один из пользователей видеосервиса обратил внимание, что ранее на YouTube стримером была создана тестовая онлайн-трансляция, которая впоследствии была удалена. По мнению издания, это может говорить о том, что стример уже принял решение по поводу платформы, на которую он уйдёт после закрытия канала на Mixer.

https://twitter.com/HYPEX/status/1280571481777418240

Компания Microsoft 22 июня 2020 года объявила, что она решила закрыть сервис онлайн-трансляций Mixer. Тогда инсайдеры сообщили, что Ninja может вернуться на Twitch или заключить контракт с другой платформой.

В августе 2019 года Ninja покинул Twitch, заключив контракт с Mixer. Он начал «карьеру» стримера в 2011 году, и за восемь лет собрал на Twitch около 15 млн подписчиков.

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