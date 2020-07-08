Пермь, , 11:21 — REGNUM По факту служебного подлога в Пермском институте железнодорожного транспорта — филиале Уральского государственного университета путей сообщения возбуждено уголовное дело, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, в период времени до 1 октября 2019 года неустановленное должностное лицо вуза, чтобы обеспечить успешное прохождение учебным заведением аккредитационной экспертизы для получения госаккредитации образовательной деятельности, внесло в три экзаменационные ведомости от 9 июня 2018 года ложную информацию о сдаче экзамена по дисциплине «Строительные материалы и изделия» студентами нескольких групп первого и второго курсов и принятии у них экзаменов преподавателем, который за месяц до этого был уволен из учебного заведения. При этом от его имени в экзаменационных документах проставлены отметки о результатах сдачи экзамена с подтверждением его подписи.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела решается вопрос о назначении почерковедческой и иных судебных экспертиз. Организованы мероприятия по изъятию документов.