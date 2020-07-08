Москва, , 11:20 — REGNUM Индивидуализация тарифов ОСАГО — это этап реформы автогражданского страхования, заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

«У страховщиков появится возможность вариации уменьшения или увеличения тарифов для водителей. Это важно, чтобы навести порядок на рынке ОСАГО и на дорогах, снизить травматизм», — сказал он.

По словам Изотова, коэффициенты вырастут «если человек не пользуется полисом ОСАГО или пользуется фальшивым». Также он отметил повышение штрафа за отсутствие страховки.

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«Я слышал и про 20% автомобилистов, которые ездят без полисов, и про 3 миллиона таких нарушителей. Тут ситуация двоякая… Есть категория людей, которая ни в коем случае не будет платить, только штрафы оплачивать. Но среди этих 3 миллионов присутствуют и те, кто не виновен. Они ездят с поддельными полисами, сами не зная того», — пояснил депутат.

Он считает, что нововведения помогут увеличить внимательность граждан к документам.

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Ранее проект указания о расширении тарифного коридора опубликован на сайте Центробанка РФ. Предлагается расширить границы базовой ставки на 10% вниз и вверх по легковым автомобилям физических лиц. На стоимость страховки может влиять риск-профиль водителя. Например, стаж вождения, согласно которому новые водители будут оплачивать полис по более высоким тарифам. Важные пункт при определении параметров — коэффициент грубых нарушений ПДД для водителей, неоднократно садящихся за руль после принятия спиртных напитков, игнорирующих скоростной режим, выезжающих на встречную полосу, проезжающих на «красный свет».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство водителей не заметят расширения возможных границ стоимости полисов ОСАГО, оно может коснуться только самых аккуратных автомобилистов и особо злостных нарушителей, отметил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов, комментируя инициативу Центробанка.

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