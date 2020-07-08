Липецк, , 11:17 — REGNUM В Липецкой области 8 июля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлено 4060 положительных тестов.

За весь период наблюдения 2676 человек были выписаны после курса лечения. 19 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Липецке умер ещё один пациент с COVID-19