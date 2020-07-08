Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выполнено 281,6 тыс. тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 8 июля.

Так, за истекшие сутки в донских лабораториях проведено 3 тыс. 791 исследование на наличие инфекции. Общее число проведённых тестов достигло 281,6 тыс. исследований. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 90,19.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавиурсом. Три человека скончались от осложнений, вызванных SARS-CoV-2.

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