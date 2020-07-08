Ташкент, , 11:14 — REGNUM Государственный налоговый комитет Узбекистана запустил чековую лотерею с призовым фондом 1 млрд сумов ($98 млн), сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведение первой в республике чековой лотереи обсудили 7 июля во время пресс-конференции «Организация и проведение чековых призовых игр». Представители налогового комитета отметили, что в лотереи примут участие чеки с QR-кодами.

Первый розыгрыш призов состоится 22 июля 2020 года. Покупателям, получившим чек, необходимо зарегистрировать его с помощью специального приложения.

Отметим, проведение розыгрышей в Узбекистане регламентируется постановлением президента республики Шавката Мирзиёева о мерах по внедрению современных информационных технологий в систему расчетов.