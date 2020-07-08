Джакарта, , 11:13 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что приложение Safe Travel может отслеживать местонахождение граждан страны за рубежом, сообщает Antara.

«Что касается механизма обнаружения наших граждан при поездках за границу, приложение Safe Travel сможет обнаруживать граждан, которые путешествуют за границей», — заявил представитель МИД Индонезии Энди Рахмианто.

Известно, что бета-версия приложения Safe Travel для защиты граждан Индонезии и рабочих-мигрантов за границей появилось в 2017 году. В случае чрезвычайной ситуации граждане Индонезии за рубежом могут воспользоваться функцией аварийной кнопки для отправки фотографий, видео и связаться с ближайшим представительством Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, объем экспорта чая из индонезийской провинции Северная Суматра в первой половине 2020 года достиг 461 тонны.

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