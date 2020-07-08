Москва, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 173 пациента. Об этом 8 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также уточнятся, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от COVID-19 стало составлять 10 667.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране было выявлен 6 562 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом и теперь их общее число стало 700 792.

При этом сообщается, что за последние 24 часа в России от COVID-19 вылечился 8 631 пациент и потому суммарное число выздоровевших составляет 472 511.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 621 случай заражения коронавирусом.