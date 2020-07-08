Сеул, , 11:18 — REGNUM С 12 июля в Южной Корее отменят ограничения на приобретение защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Управление по контролю качества продуктов и лекарств страны.

В настоящее время в стране разрешается продажа до десяти масок по фиксированной цене (1500 вон, ~$1,25) на одного человека в неделю.

Отмечается, что данное решение принято в связи со стабилизацией ситуации с поставками. Однако ограничения все еще действуют на экспорт масок.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 244.