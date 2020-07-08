Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 8 июля, госпитализировано 635 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние 33 из них врачи оценивают как тяжёлое, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Так, в госпиталях получают медицинскую помощь 635 пациентов. 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен на 29,4%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. 220 человек. За весь период врачебным контролем охвачено 60,7 тыс. жителей региона.

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