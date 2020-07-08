Курск, , 11:12 — REGNUM В Курской области 8 июля зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 5466 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1603 пациента. 1258 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3822 пациента, в том числе 60 — за последние сутки. Скончались 43 человека.

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