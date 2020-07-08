Красноярск, , 11:12 — REGNUM В Красноярском крае 8 июля в День семьи, любви и верности наградили лучшие семьи, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве социальной политики.

По словам первого замминистра соцполитики края Дениса Голощапова, в 2020 году в регионе в честь праздника 77 супружеским парам из 51 территории будет вручена медаль «За любовь и верность».

«История каждого семейного союза насчитывает более 25 лет совместной жизни», — отметил Голощапов.

В учреждениях социального обслуживания 8 июля проводятся различные мероприятия в онлайн-режиме.

На более поздний срок пришлось перенести церемонияю награждения десяти семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Причина — угроза распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

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