Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области из-за жары и высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

По данным ведомства, в лесах установлен IV высокий класс пожарной опасности, в связи с чем ограничено пребывание жителей в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. В минприроды уточняют, что ограничительные мероприятия будут действовать 21 день.

По словам исполняющей обязанности министра природы Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, в регионе созданы контрольно-пропускные пункты по границам территории лесного фонда, патрулирование с первичными средствами пожаротушения в лесах проводится ежедневно.

Напомним, 7 июля спасатели пять раз выезжали на тушение травяных пожаров в Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья установилась аномальная жара, объявлены жёлтые и оранжевые уровни погодной опасности.

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