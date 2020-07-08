Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Более половины жителей Ростовской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 июля.

Так, по данным на утро 8 июля, общее число носителей инфекции достигло 10 тыс. 350 человек. При этом выздоровели после коронавируса уже 7 тыс. 383 человека, в том числе за последние сутки — 315.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавиурсом. Три человека скончались от осложнений, вызванных SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались три пациента