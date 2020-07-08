Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 11:07 — REGNUM В Акбулакском районе Оренбургской области суд вынес приговор в отношении бывшего начальника районного отдела образования. Экс-чиновница признана виновной в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, женщина в 2017—2019 годах фиктивно устроила на работу себя и свою дочь учителями надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате фиктивные педагоги получили доход более 70 тыс. рублей. Кроме того, дочь экс-чиновницы как педагогический работник незаконно получила компенсацию расходов на оплату жилого помещения.

Суд назначил бывшему начальнику районного отдела образования штраф в 200 тыс. рублей и запретил в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор суда в законную силу не вступил.