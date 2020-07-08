Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 июля.

Так, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин в возрасте 41 года и 74 лет, а также 60-летняя женщина. Все пациенты входили в так называемую зону риска — у них имелись хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за весь период в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 149 человек.

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