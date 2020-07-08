Москва, , 11:05 — REGNUM В России за последние сутки после лечения COVID-19 выписан 8631 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число выздоровевших выросло до 472 511 человек. Всего проведено более 21,7 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев выросло до 700 792.

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