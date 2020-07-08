Москва, , 11:01 — REGNUM Чаще всего открыть свой бизнес в России мешает неуверенность в собственных силах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого организацией IFORS Researсh. В этом признались 43% опрошенных.

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Начать собственное дело также мешают страх потерять деньги (30% респондентов). Недостаток знаний от такого шага останавливает 22% граждан РФ.

Тем не менее отмечается, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не оказал существенного влияния на желание граждан страны открыть свой бизнес.

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«14% жителей нашей страны рассматривают для себя возможность открытия собственного бизнеса, что соответствует статистике прошлого года», — приводит ТАСС цифры исследования.

При этом для большинства из них (37%) главной причиной открытия собственного бизнеса является возможность заниматься интересным делом. Остальные считают, что собственное дело даст возможность больше зарабатывать (31%) и не зависеть от работодателя (28%).

Добавим, что участие в опоросе приняли 1,6 тыс. жителей из 85 регионов России.