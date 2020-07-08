Ульяновск, , 11:01 — REGNUM В Ульяновской области второй день подряд суточное число выздоровевших превысило число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 8 июля (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 6628 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 108. В настоящее время продолжает лечение 2781 пациент.

В то же время переболели COVID-19 в Ульяновской области 3798 человек, из них 118 — за последние сутки. Новых летальных исходов нет, всего скончались 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Ульяновской области было выявлено 105 новых носителей коронавируса, при этом число переболевших COVID-19 возросло ещё на 139.

В целом в России за последние сутки в России выявлено 6 562 носителей коронавируса в 84 регионах, всего нарастающим итогом подтверждено 700 792 случая заражения в 85 регионах.

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