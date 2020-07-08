Пенза, , 11:41 — REGNUM В Пензенской области по данным на 8 июля коронавирус выявили всего у 5558 человек. За сутки подтвердились 72 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4982 человека, за сутки — 25 пациентов. Скончались с момента наблюдения 54 человека, двое — за последние 24 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заготовку плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, начал Пензенский областной клинический центр крови.

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