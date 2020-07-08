Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки 94 человека получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 23 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону — 48, в Волгодонске и Красносулинском районе — по шесть случаев. 47,9% новых носителей инфекции — жители Дона в возрасте от 46 до 65 лет.

Таким образом, по данным на утро 8 июля, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 10 тыс. 350 человек.

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