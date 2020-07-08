Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 июля, выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечение получают 57 пациентов. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся 29 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе составил 2,1%, коэффициент распространения — 1,1 (на 7 июля — 0,96).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 4 155 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 067 пациентов. Скончались 137 человек.

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