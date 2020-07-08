Ташкент, , 10:50 — REGNUM Граждан Узбекистана, потерявших документы вследствие чрезвычайной ситуации, освободят от платежей для восстановления документов. Это следует из соответствующего проекта постановления президента, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Планируется, что новое требование вступит в силу с 1 января 2021 года. Проект предлагает утвердить перечень из 18 видов документов, которые можно будет бесплатно восстановить после ЧС.

В перечень вошли свидетельство о рождении, биометрический паспорт, военный билет, водительское удостоверение и другие документы. Проект постановления также утверждает факты чрезвычайных ситуаций и катастроф бытового характера.