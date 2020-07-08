Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Летний сезон 10 июля откроют на высокогорных курортах Грузии: Гудаури, Бакуриани и Сванети. Об этом сообщает национальная Компания развития горных курортов на своей странице в Facebook.

По данным организации, для предотвращения распространения коронавируса на курортах будут применяться специальные меры. Посетителей обяжут постоянно находиться в масках, кабинки канатных дорог регулярно будут обрабатывать дезсредствами, а также размещать пассажиров так, чтобы они в закрытых помещениях находились на расстоянии друг от друга. Кроме того, у посетителей регулярно будут измерять температуру с помощью термоскринига.

Напомним, ранее в Грузии из-за вспышки коронавируса была остановлена деятельность всех туристических объектов. Горнолыжные курорты были закрыты в марте, на месяц раньше обычного. С 15 июня в стране разрешили возобновить работу туристическим предприятиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Открытие туризма не стоит Грузии последствий коронавируса – министр