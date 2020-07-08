Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 июля, референс-центр подтвердил ещё 88 случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в 23 территориях области ситуация сохраняет стабильность. В восьми муниципальных образованиях случаи заражения не регистрируется, в десяти отмечен их рост. В структуре выявляемых носителей SARS-CoV-2 большинством является взрослое население. В возрастных группах носители коронавируса распределены равномерно, за исключением группы, включающей пожилых людей старше 60 лет. Их число увеличилось.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 4 427 случаев заражения коронавирусом. Напомним, ранее минздрав заявил об ухудшении эпидобстановке в регионе. При этом с 10 июля планируют открыть детские загородные лагеря.

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