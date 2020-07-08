Москва, , 10:44 — REGNUM Идея о переносе Дня России с 12 июня на 1 июля однозначно нравится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение председателя Национального родительского комитета.

«Поправки к Конституции принципиально изменили Россию, закрепили ее суверенитет и принципиальное отличие от Западной цивилизации. И об этом не будет лишним напоминать себе и миру каждый год.

Перенести День России с 12 июня надо было давно. Нация в здравом уме и памяти не может праздновать распад собственного государства (СССР) и все прелести 90-х от дефолта до чеченской войны.

Именно из-за выбранной даты (12 июня) отношение к новому празднику у многих российских граждан неоднозначное или даже негативное.

В результате в России появится два новых праздника с прочной исторической основой — День России 1 июля и День народного единства 4 ноября. Мне кажется очень хороший выбор», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.

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