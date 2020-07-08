Белград, , 10:52 — REGNUM Насильственное вторжение в здание сербского парламента, произошедшее в ночь на 8 июля, подлежит самому острому осуждению. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передаёт национальное телевидение.

Брнабич подчеркнула, что самым острым образом осуждает тех политиков, которые причастны к беспорядкам. Акт вандализма был совершён в том момент, когда когда государство и система здравоохранения испытали наиболее тяжёлый удар с начала пандемии коронавируса, добавила она.

Глава сербского правительства назвала текущий кризис величайшим на земле после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые ограничения, связанные с коронавирусом, что вызвало массовый протест, переросший в беспорядки. Протестующие, среди которых были оппозиционные активисты, вечером 7 июля ворвались в здание Скупщины (парламента) в Белграде. Также в центре города были сожжены несколько полицейских автомобилей и мусорных контейнеров.

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