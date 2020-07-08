Красноярск, , 10:42 — REGNUM По состоянию на 8 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 9978 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 130 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 311 человек. Общее число выздоровевших в регионе выросло до 5732.

За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 181.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения зарегистрированы в 57 муниципальных образованиях Красноярского края.

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