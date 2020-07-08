Екатеринбург, 8 июля 2020, 10:43 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус ещё у 263 жителей Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Среди новых носителей — жители Екатеринбурга (120 случаев), Алапаевского района, Артемовска, Арти, Асбеста, Ачита, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринска и Шали.
Теперь в регионе зафиксировано 14 792 случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у гитариста группы «Чайф» Владимира Бегунова.